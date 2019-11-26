Abdulkadir Selvi: Şimdiden Ekrem İmamoğlu’nun önüne kırmızı halılar seriliyor

Bu operasyonda hedefin sadece Muharrem İnce olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Hedef aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan…

Siyaset bu operasyonun kodlarını çözerse, bu kez ‘sarı öküz’ü vermez. Asıl önemli olan kimi götürecekleri değil, asıl önemli olan kimi getirecekleri. Planın hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyordu. Ama o Cumhurbaşkanlığını ortaya koyma pahasına kumpası püskürttü.

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Aynı basireti Kılıçdaroğlu gösteremedi. Böylece CHP karıştı. Oysa bu planın hedefinde 2023 öncesinde siyasetin dizayn edilmesi yatıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyasette mıntıka temizliği başladı. Şimdiden Ekrem İmamoğlu’nun önüne kırmızı halılar seriliyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı