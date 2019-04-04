Abdulkadir Selvi: SHP şansı iyi değerlendirse iktidar kapısını aralayabilirdi

1- CHP’nin önde olduğu İstanbul’u da dahil edersek, halk büyükşehirleri CHP’ye emanet etti. Ancak tedbiri de elden bırakmadı. Cumhur ittifakına yüzde 52 destek vererek, ülke yönetiminde iplerin Erdoğan’ın elinde olmasını sağladı.

2- 1989 seçimlerinde de halkımız, SHP’ye kredi açmıştı. SHP, yerel yönetimlerde iktidar olmuştu. Belediyelerdeki şansı iyi değerlendirse Türkiye’de iktidar olmanın kapısını aralayabilirdi. Ancak belediyeler SHP’nin felaketi oldu. İSKİ yolsuzluğu ve müteahhitler partisi görüntüsü SHP’yi bitirdi. 30 yıl boyunca yerelde iktidar olamadı.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı