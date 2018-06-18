Abdulkadir Selvi: Seçimlerde bıçak sırtı bir durum oluştu diyebiliriz

16 Nisan referandum gecesi, CNN Türk ekranlarında, ”Türkiye’de yeni bir denge oluştu. Yüzde 51’e 49 dengesi demek mümkün. Erdoğan’ı destekleyenler ve Erdoğan’a karşı çıkanlar da denilebilir. Artık yüzde 70 sağ, yüzde 30 sol dengesi kalmadı” demiştim. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sonuçlar bu oranlara yaklaştı. Hatta biraz fazla yaklaştı. Bıçaksırtı bir durum oluştu diyebiliriz. Seçimlerin başında Meclis’te nasıl bir dengenin oluşacağı merak ediliyordu. Son düzlüğe girerken Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanıp sonuçlanmayacağı önemli hale geldi. Seçimlerde iki parti alacakları oyların ötesinde belirleyici konuma yükseldi.

1- Milletvekili dağılımı için HDP’nin barajı aşıp aşmayacağı.

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2- Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP’den Erdoğan’a ne kadar oy gideceği.

Dengeler birbirine çok yaklaşınca küçük partiler anahtar konumunu üstlendiler.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı