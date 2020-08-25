Abdulkadir Selvi: Seçimler yaklaştıkça Kesici cephesindeki hareketlilik artacak

Türk siyasetinde bir yeri olan İlhan Kesici de kendi politikalarını oluşturmaya başladı. Kılıçdaroğlu, doğalgazın bulunması konusunda suskunluğunu sürdürürken İlhan Kesici, “Hükümeti ve ilgili tüm insanlarımızı kutluyorum” dedi. Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 935 bin sterline Fatih portresini almasını eleştirmiş, “Ekrem İmamoğlu’nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp” demişti. İlhan Kesici’nin nasıl hareket edeceği netleşmiş değil. Yeni bir parti mi kuracak, yoksa CHP’de kalıp mücadelesini mi sürdürecek. Bilinen tek şey, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça Kesici cephesindeki hareketliliğin artacağı.
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Trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
İstanbul’da yasak olmasına rağmen çakar taktığı aracıyla başka bir aracın önünü kesen, ardından bıçaklayarak kaçan saldırgan tutuklandı.
Araştırma: Ne kadar yeşil alan o kadar zeka
Belçika’da yapılan bir araştırma daha yeşil alanlarda büyüyen çocukların IQ seviyelerinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
48 gün yoğun bakımda kalıp virüsü yendi: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Mersin’de, Tarsus Devlet Hastanesi’nde temizlik şefi olarak görev yapan 49 yaşındaki Ahmet Yertan’a 10 Mart’ta Covid-19 tanısı konuldu. 21 günü entübe halde, 48 gün yoğun bakımda kalan Yertan plazma tedavisiyle hayata tutundu. Ve, önlemleri hiçe sayanları uyardı: “O zaman kendime, ’10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim’ dedim. Yaşayan bilir.”
DSÖ: Tünelin sonunda ışık göründü, aşı son aşamada
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsü (Covid-19) için çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu belirterek, “Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü” dedi.
Fransızlar ‘yarı başkanlığı’ benimsedi… Milli bayramlarına da değer veriyorlar!
Macron pek matah bir siyasetçi olarak görülmese de, bildiğim kadarıyla şu ana dek, “Ya siz kimsiniz ya, Mitterrand ne yapmış kardeşim, taş üstüne taş mı koymuş bu ülkede ya” gibi bir konuşmasına tanık olunmadı. Sistemin tıkanmadan, asgari demokratik ilkeler gözetilerek sürdürülebilmesinin çok önemli bir nedeni bu. Yalnızca kâğıt üzerindeki sözcükler değil.