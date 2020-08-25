Abdulkadir Selvi: Seçimler yaklaştıkça Kesici cephesindeki hareketlilik artacak

Türk siyasetinde bir yeri olan İlhan Kesici de kendi politikalarını oluşturmaya başladı. Kılıçdaroğlu, doğalgazın bulunması konusunda suskunluğunu sürdürürken İlhan Kesici, “Hükümeti ve ilgili tüm insanlarımızı kutluyorum” dedi. Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 935 bin sterline Fatih portresini almasını eleştirmiş, “Ekrem İmamoğlu’nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp” demişti. İlhan Kesici’nin nasıl hareket edeceği netleşmiş değil. Yeni bir parti mi kuracak, yoksa CHP’de kalıp mücadelesini mi sürdürecek. Bilinen tek şey, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça Kesici cephesindeki hareketliliğin artacağı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı