Abdulkadir Selvi: Seçimler tekrarlanırsa, çıkacak sonuç cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ipuçları verecek

Peki YSK, İstanbul’da seçimlerin tekrarına karar verecek mi? İlk başlarda böyle bir izlenim edinmemiştim.

Ancak bunun bir de siyasi tarafı var. Halk, seçimlerden bu yana yaşanan süreci dikkatli bir şekilde izliyor. Yaşadığımız sürece geniş bir perspektiften bakmakta yarar var. Eğer seçim tekrarlanırsa, sandıkta Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’la birlikte bu karar da oylanacak. Seçim gecesinden itibaren üzerinde durduğum bir nokta var. Bu seçimler, 2023 seçimlerine yönelik önemli işaretler taşıyor. Sandıktan yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvenoyu çıkmıştı.

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Seçimler tekrarlandığı takdirde, çıkacak sonuç aynı zamanda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ipuçları verecek.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı