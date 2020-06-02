Abdulkadir Selvi: Seçimler 2023’e kalır mı emin değilim

CHP’nin bazı yöneticileri takım elbise ve akşam yemeğine iddiaya girse de bu yıl erken seçim yok. Hem AK Parti ve MHP’de böyle bir çalışma yok, hem de Anayasa’nın 67. maddesine göre seçimlere 1 yıl kala seçim yasasında yapılan değişiklikler geçerli olmuyor. AK Parti ve MHP’nin milletvekili transferini önleyecek, seçim barajını düşürecek değişiklikleri en erken ekim ayından sonra yasalaşacağı için erken seçimin o tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılması mümkün olmayacak. Ama seçimler 2023’e kalır mı, ondan emin değilim.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı