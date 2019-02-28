Abdulkadir Selvi: Seçimin hiçbir parti için çantada keklik olmadığının altı çiziliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting performansı biliniyor. Muhalefet liderleri henüz üç yerde miting yapamadı ama Erdoğan bir günde 3 miting yapıyor. Mitinglerde HDP’lilerin konuşmalarını izleterek, ayrıca “Kürdistan” sözlerine karşı çıkışıyla MHP seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. Erdoğan’ın sahaya çıkmasıyla birlikte havanın değişmeye başladığı söyleniyor. Yine de bu seçimde hiçbir yerin hiçbir parti açısından çantada keklik olmadığının altı çiziliyor.

Kararsızların dağılımına gelince, son 10 güne dikkat çekiliyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı