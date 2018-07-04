Abdulkadir Selvi: Seçimi kaybeden liderler hüsran yaşıyor; hıçkıra hıçkıra ağlayan da var

CHP her seçime giderken büyük heyecan dalgası oluşturuyor. Seçim gecesi büyük bir hüsran yaşanıyor. Seçim sabahı ise ilk iş genel başkanı istifaya davet etmek ve olağanüstü kurultay çağrısı oluyor.

Seçimleri liderler kazanır. Ama CHP’nin bundan farklı olarak çok ciddi yapısal ve ideolojik sorunları var. Bunlarla yüzleşmesi ve topluma kendisinin Türkiye’yi daha iyi yöneteceği yönünde güven vermesi gerekiyor.

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Ama CHP’de böyle bir gündem yok. Bu parti neden seçim kazanamıyor sorusuna cevap aramak yerine seçim gecesine ilişkin komplo teorileri üretmekle meşguller.

Bu arada seçim gecesine ilişkin olarak yazılanlar doğru değil ama doğrular da henüz yazılmadı. Sadece CHP’de değil, seçimi kaybeden liderler tam bir hüsran yaşıyor. Makam aracına kendini atıp hıçkıra hıçkıra ağlayanlardan sinkaflı küfürler savuranlara kadar. Neler var neler…

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı