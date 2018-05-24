Abdulkadir Selvi: Seçime gidildiği sırada dolar, sadece dolar değildir; siyasi sonuçları olur

Piyasalar, iktidarın ekonomiye hâkim olduğunu gösteren adımları kararlı bir şekilde atmasını bekliyor. Ekonomi güven üzerine yürür.

Piyasaları tedirgin eden söylentiler var. Ekonomi çevrelerine, “Döviz mevduatına el konulacak mı?” diye sordum. Hiç bu kadar sert tepki görmemiştim. Kesin bir dille yalanladılar. “Böyle bir şey nasıl düşünülür, mümkün mü böyle bir şey? Öyle bir düşüncemiz yoktur” dediler.

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Aman ha ekonomiye dikkat. Seçimlere gittiğimiz bir sırada dolar, sadece dolar değildir, siyasi sonuçları olur.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı