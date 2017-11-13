Abdulkadir Selvi: Seçim yasası tamamladı, daraltılmış bölge seçim sistemi öneriliyor

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AK Parti uyum yasaları kapsamında Siyasi Partiler ve Seçim Yasası üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak, oradan çıkan irade doğrultusunda üzerinde yeniden çalışılıp aralık ayında Meclis‘e sunulacak.

Buna göre:

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1- Yüzde 10 barajı korunuyor.

2- Daraltılmış bölge seçim sistemi öneriliyor.

3- Seçimlerden önce ittifak yapılmasının önü açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yönetimde istikrar açısından yüzde 10’un devamını savunmuştu. Ancak Bahçeli’nin tercihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önemseniyor. Çünkü Erdoğan, MHP ile yakınlaşmanın 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de sürmesini istiyor. O nedenle baraj konusunda ne yapacağı merak ediliyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı