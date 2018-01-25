Abdülkadir Selvi: SDG doğrudan Cemil Bayık ve Murat Karayılan’a bağlı

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ABD ne iddia ederse etsin, yönetim şemasına göre Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yönetimi tamamen PKK’lılardan oluşuyor.

SDG doğrudan terör örgütü PKK’nın yöneticileri Cemil Bayık ile Murat Karayılan’a bağlı. YPG ve SDG’nin yönetimine ‘tayin’ler ile sevk ve idareler Kandil tarafından sağlanıyor.

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AFRİN harekâtı, PKK’nın Suriye yapılanmasını bir kez daha gündeme getirdi.

PKK ile YPG arasındaki ilişkiyi; ABD, Türkiye’nin baskıları karşısında oluşturduğu SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ile PKK arasındaki bağlantıyı masaya yatırmamız gerekti. ABD neyi iddia ederse etsin, yönetim şemasına göre SDG, doğrudan PKK yöneticileri Cemil Bayık ile Murat Karayılan’a bağlı.

YPG ve SDG’nin yönetiminde yer alacak isimlerin belirlenmesi ile sevk ve idareleri Kandil tarafından sağlanıyor. SDG adına ABD ve Esed rejimi ile temaslar ise Kandil’in ‘Suriye genel sorumluluğu’na getirdiği Sofi Nurettin tarafından yürütülüyor.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı