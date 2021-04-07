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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Sarıklı amiralin TSK’dan ihraç edilmesi sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sarıklı amiral işine tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sarıklı amiral hakkındaki soruşturmayı sorduk. Sözleşmeli statüsünde olduğunu ifade etti. İdari soruşturmanın sürdüğünün altını çizdi. Savunması istenmiş. Bu savunma general ve amirallerle ilgili soruşturmayı yürüten birim tarafından değerlendirilecek. Yani hukuki prosedür sürüyor. Ama benim edindiğim izlenim, sarıklı amiral TSK’yı rahatsız etmiş. TSK’dan ihraç edileceği intibaı edindim. İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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