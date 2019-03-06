Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Sanki ‘evet’ ya da ‘hayır’ın oylanacağı bir referanduma gidiyoruz

Bu kez ittifaklı seçim yarışı nedeniyle böyle parçalı bir tablo beklenmiyor. İstanbul seçimi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında geçecek. Ankara’nın Mehmet Özhaseki ile Mansur Yavaş, İzmir’in Tunç Soyer ile Nihat Zeybekci arasında yarışa sahne olacağı gibi. Eskişehir, Antalya, Adana, Manisa, Denizli, Balıkesir, Aydın ve Muğla farklı mı olacak? Yerel seçimlere değil, sanki ‘evet’ ya da ‘hayır’ın oylanacağı bir anayasa referandumuna gidiyoruz.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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