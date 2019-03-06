Abdulkadir Selvi: Sanki ‘evet’ ya da ‘hayır’ın oylanacağı bir referanduma gidiyoruz

Bu kez ittifaklı seçim yarışı nedeniyle böyle parçalı bir tablo beklenmiyor. İstanbul seçimi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında geçecek. Ankara’nın Mehmet Özhaseki ile Mansur Yavaş, İzmir’in Tunç Soyer ile Nihat Zeybekci arasında yarışa sahne olacağı gibi. Eskişehir, Antalya, Adana, Manisa, Denizli, Balıkesir, Aydın ve Muğla farklı mı olacak? Yerel seçimlere değil, sanki ‘evet’ ya da ‘hayır’ın oylanacağı bir anayasa referandumuna gidiyoruz.
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Eurochambres başkanı: Hükümetlere neden iktidarda olduklarını hatırlatmalıyız
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Başkanı Christoph Leitl, Avrupa ve Türk iş çevreleri olarak “AB ve Türkiye’deki hükümetlere neden iktidarda olduklarını hatırlatmalıyız” dedi.
Oklu kirpiyi işkence ederek öldüren üç kişi tutuklandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi köpekle korkuttuktan sonra yuvasından çıkarıp başını sopayla ezerek öldüren üç kişi tutuklandı.
Uzmanlardan ‘Gebze-Halkalı’ uyarısı: Hazır değil, telafisi imkânsız kazalara neden olur
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) 31 Mart’taki yerel seçimden önce hizmete girmesi planlan Gebze ile Halkalı arasındaki yeni banliyö hattının henüz açılmaya uygun olmadığını söyledi.
TV5, Alper Taş’ın LGBTİ sözleri sonrası Cilara’nın programını kaldırdı
CHP’nin Beyoğlu adayı Alper Taş’ın seçilmesi halinde LGBTİ meclisi kuracağını söylediği programın sunucusu Çağlar Cilara TV5’ten gönderildi.
AYD başkanı uyardı: Kur sıçrarsa 15 milyar dolar problemle karşı karşıyayız
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, AVM yatırımcılarının yüzde 60-70 seviyelerinde borçluluk oranları olduğunu belirterek, “Dövizde bir sıçrama olması halinde 15 milyar dolarlık problemle karşı karşıya kalınacak” dedi. Belgü görüştükleri bankacıların ise “İnşallah döviz artmaz” dediğini aktardı.