Abdulkadir Selvi: Sadece kabine değil, bakanlıkların şekli üzerinde de değerlendirme yapılıyor

Mustafa Şentop’un Meclis Başkanlığı’na devam etmesi kararı verildikten sonra, gözler kabine değişikliğine çevrildi.

Ancak edindiğim bilgilere göre sadece kabine üzerinde değil, bakanlıkların şekli üzerinde de değerlendirme yapılıyor. Bir çalışma da Meclis’teki ihtisas komisyonları için.

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Ama Erdoğan her önemli karar arifesinde Bahçeli’nin görüşünü almayı ihmal etmiyor.

İki liderin kabineyi de konuştukları tahmin ediliyor. MHP Lideri’nin terörle mücadele ve milli güvenliği ilgilendiren konulardaki politikaları başarılı bulduğunu ve devamını temenni ettiği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köklü bazı değişiklikler üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı