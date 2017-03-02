Abdülkadir Selvi: Reina saldırganı Masharipov gibi Adil Öksüz’ün de saklandığı yerde yakalanacağına inanılıyor

Adil Öksüz, darbe gecesi Fetullah Gülen’le irtibat halinde kalarak, Akıncı Üssü ile Pensilvanya arasındaki irtibatı sağlıyor. Teknik istihbarat konusunda uzman olan isimler Adil Öksüz’ün üzerinde çıkan GPS cihazının intercom görevi yaptığı görüşündeler.

Uydu hattı ile Türkiye’de faaliyet gösteren GSM şirketlerini kullanmadan darbenin yönetildiği Akıncı Üssü’ndeki Yurtta Sulh Konseyi ile Fetullah Gülen arasındaki görüşmeyi sağladığı düşünülüyor.

Peki İngiltere’de çekilen fotoğraf Adil Öksüz’e mi ait?

Değerlendiriliyor. Çok benziyor ama şu ana kadar Adil Öksüz olduğu tespit edilemedi. Yüzünün kemik ölçümleri ile kulak yapısının benzemediği tespit edildi. Güvenlik birimlerinde Adil Öksüz’ün henüz Türkiye dışına çıkarılamadığı görüşü ağır basıyor. Adil Öksüz Türkiye’de ve yaşıyor diye düşünüyorlar.

Adil Öksüz için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kurulmuştu. Adil Öksüz’ü yakalamak üzere, saklandığı düşünülen bir bölgede ikinci bir özel ekip kuruldu. Reina saldırganı Masharipov gibi Adil Öksüz’ün de saklandığı yerde yakalanacağına inanılıyor.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı