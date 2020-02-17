Abdulkadir Selvi: Rapor, ABD’nin ‘2020’de darbe yapın’ talimatı olarak algılandı

FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasıyla Pentagon bağlantılı Rand Corporation’ın Türkiye’de 2020’de darbe olacağı yönündeki kehaneti üst üste gelince kıyamet koptu. Darbe tartışması yeniden siyasi kulislerin konusu olmaya başladı.

Rand Corporation’ın raporu, darbe olacağı yönündeki bir değerlendirme olarak değil, ABD’nin “2020’de darbe yapın” talimatı olarak algılandı.

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ABD’nin yeni planının bu kez de FETÖ mağduru emekli generallerle ordu içindeki Avrasyacıları, kendilerini darbe mağduru olarak gören FETÖ’cülerle aynı zeminde buluşturma çabası olarak değerlendiriliyor. İşe ilk olarak FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasıyla başladılar.

Ama tehlikenin farkındayız…

Abdulkadir Selvi’nin yazısı