Abdulkadir Selvi: Putin, bundan sonra Kürt kartını güçlü bir şekilde kullanacak

Şimdiye kadar birçok krizi birlikte yöneten Erdoğan ile Putin, bir anlamda ‘Yeni Suriye’ sürecini de başlatmış oldular. Sekiz yıl iç savaş yaşayan Suriye’de tarihi bir sürece giriliyor. Bir anlamda normalleşmenin ayak sesleri duyuluyor. Bu süreçte belli ki Türkiye ile Rusya işbirliği içinde olacak.

Putin’in açıklamalarından, Esad’ın gölgesinin ve Kürtlerin ruhunun o salonda dolaştığı sonucu çıkardım. Çünkü Putin, Kürtlere özel bir vurgu yaptı. “Suriye hükümeti ile Suriye’nin kuzeyindeki Kürtler arasında geniş kapsamlı bir diyaloğun başlaması gerekir” dedi. Bu da gösteriyor ki, Putin, bundan sonra Kürt kartını güçlü bir şekilde kullanacak. Buradaki asıl sorun, Kürt denilince kimi muhatap alacağı olacak. PKK-YPG’yi alırsa tehlikeli olur.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı