Abdulkadir Selvi: Parti kapatma Z kuşağı ve Kürt seçmen tarafından tepkiyle karşılanacağından doğru yol olarak görülmüyor

Konuştuğum AK Partililer, siyasi tarihe parti kapatan bir parti olarak geçmek istemediklerini ifade ettiler. Türkiye’nin kaderini yargı kararları ile çizmenin doğru olmayacağını vurguladılar. Bunlar ilkeli tavırlar. Bir de işin siyasi sonucu var. AK Parti, HDP ile birlikte en çok Kürt oylarına sahip bir parti. 2023 seçimlerine giderken iki kesim çok etkili olacak.

1- 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak olan 7 milyon Z kuşağı seçmen.

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2- Kürt oyları.

Parti kapatma hem Z kuşağı, hem Kürt seçmen tarafından tepkiyle karşılanacağı için doğru bir yol olarak görülmüyor.

Siyasetin de bir matematiği var.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı