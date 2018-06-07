Abdulkadir Selvi: Öyle böyle değil, Kandil’e yönelik büyük bir operasyon hazırlanıyor

(…) bu kez farklı bir operasyon konsepti söz konusu.

Öyle böyle değil, Kandil’e yönelik büyük bir operasyon hazırlanıyor.

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O nedenle Kandil’e yönelik özel bir harekât planı devrede. Kandil savaş uçakları tarafından günlerce vurulacak, topçu atışıyla yumuşatılacak, böylece operasyona hazır hale getirilecek. Operasyon ABD ile koordinasyon içinde yürütülecek.

Planlamasından icrasına kadar bu kez farklı bir operasyonla karşı karşıyayız.

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Bu kez masada farklı bir Kandil planı var. Kandil, PKK’dan temizlendikten sonra şimdiye kadar olandan farklı bir plan uygulanacak. PKK’nın tekrar dönmemesi için Kandil’e geçici üsler kurulacak. Böylece Kandil artık PKK’nın değil, TSK’nın üssü olacak. Başka bir deyişle Kandil’e dikilecek Türk bayrağı orada dalgalanmaya devam edecek.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı