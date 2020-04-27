Abdulkadir Selvi: Önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek

İki aşamalı bir süreçten söz ediliyor.

1- Mayıs ayında tedrici bir normalleşme

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2– Haziran ayında normalleşmenin genişletilmesi

ABD ve Avrupa’da da bazı ülkeler mayıs ayının başında kontrollü bir normalleşme sürecini başlatacaklar. Bizde daha ihtiyatlı bir süreç işleyecek. Öncelikle 1 Mayıs tatiliyle birleştirilerek 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.

30 Nisan’da dolan okullarda uzaktan eğitim süreci mayıs sonuna kadar uzatılacak. AVM’ler konusu tartışmalı ancak berberler, marketler, toplu taşıma, oteller maske kullanılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması şartıyla açılacak.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı