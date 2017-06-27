Abdülkadir Selvi: Öcalan’la görüşme gereği duyulacak bir konjonktür yok

“ABD, PYD’yi bizden daha iyi tanıyor. PYD ile PKK arasındaki ilişki konusunda çok netler. Peki PYD ile ilişkiler konusunda neden ‘Zorunluluktu’ diyorlar? 50 yıllık müttefikin varken PYD niye zorunluluk olsun?”

Bu sözler güvenlik politikalarını yöneten isimlerden birine ait.

Suriye konjonktürü Kürt sorununun çözümü konusunda Türkiye’nin ayağındaki yeni prangaya dönüştü.

Çözüm süreci 3-4 ay içinde başlayacak seviyede değil. Hükümet açısından zorluklar var.

…Sonbahar, Kürt sorununun çözümünde yeni eşik oldu. Peki sonbaharla birlikte bu sonuçlar alındıktan sonra ne olacak? Ona göre terörle mücadele ya hızlanır ya da yeni bir durum değerlendirilmesi yapılarak sosyal politikalara dönülür. Ama hiçbir zaman eski çözüm sürecinde olduğu gibi olmaz. Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülür ama sivil ve sosyal politikalar devreye sokulur.

…İki nokta ön plana çıkıyor.

1- Halk, şehir savaşları ile yaşadığı mağduriyetin giderilmesini bekliyor.

2- İşsizliğin yoğun olduğu bölgede istihdam en önemli talep haline gelmiş durumda.

Bu gelişmeler yaşanırken Öcalan ne yapıyor?

“İmralı ile uzun süredir görüşme yapılmıyor. Öcalan’la görüşme gereği duyulacak bir konjonktür yok. Çünkü olay sahada yürüyor.”

Öcalan’la devlet görüşmesi yapılmıyor ama her şeyi takip ediliyor. Şimdilik, ‘Adadaki mahkûm’ pozisyonunda.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı