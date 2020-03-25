Abdulkadir Selvi: Nisan ortasında cezaevlerinde tahliyeler başlayacak

AK Parti’nin paketinde uyuşturucu satanlarla ilgili ceza oranı düşürülüyor. AK Parti “Uyuşturucu baronları değil, uyuşturucu satanlar cezalandırılıyor” diyor. Ama CHP’nin buna itirazı var.

AK Parti ile görüşmede CHP, gazetecilerin uzun tutukluluk sürelerinin yeniden değerlendirilmesini istedi. Çok yeni olduğu için bu durum Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan ile Murat Ağırel’i ilgilendirir mi bilemiyorum ama CHP’nin onlarla birlikte, Osman Kavala ve Ahmet Altan gibi isimleri kast ettiği belli. Bir nokta daha. MHP’nin teklifine göre 1 Mart 2020 tarihi esas alınıyor. Ancak AK Parti’nin bu konuda esnek olduğu, kanunun yürürlüğe girdiği tarihin de esas olarak kabul edilebileceği söyleniyor.

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Siyasiler infaz indirimi diyor ama kamuoyu af olarak biliyor. Afla ilgili süreç hızlandı. Önümüzdeki hafta Meclis’te Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak. Böylece nisan ayının ortasında cezaevlerinde tahliyeler başlayacak.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı