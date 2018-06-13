Abdulkadir Selvi: Nedendir bilinmez ama Kandil operasyonu henüz beklenen heyecanı oluşturmadı

Kandil’e Türk bayrağını dikmek, 40 yıllık PKK ile mücadelemizin neredeyse, “Kızılelma”sıydı.

Çünkü Kandil, PKK’nın beyni demekti. Kandil’in susturulması demek, PKK’nın belinin kırılması demekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil operasyonunun başladığını açıkladı.

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Nedendir bilinmez ama Kandil operasyonu henüz beklenen heyecanı oluşturmadı. Afrin harekâtında Mehmetçik’e çay yapan sakallı amcaları, börek açan teyzeleri, dolma saran anneleri, askerlik şubesine müracaat eden gençlerin oluşturduğu kuyrukları görüyorduk.

Afrin’de bir milli şuur oluşmuştu. Seçim iklimi nedeniyle mi, yoksa iktidarın bunu seçimlerde kullanacağı propagandası mı etkili oldu tam bilemedim ama aynı heyecan dalgası yok.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı