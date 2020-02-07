Abdulkadir Selvi: Ne zaman ki asker itiraz ediyor, CHP ‘Evet’ oyu verdiği değişikliği AYM’ye götürüp iptal ettiriyor

‘Başbuğ’a suç duyurusu geliyor’ başlıklı yazımda CHP’lilerin de yasal düzenlemeye ‘Evet’ oyu verdiklerini yazmıştım. O dönem milletvekili olan Mustafa Özyürek başta olmak üzere itiraz eden CHP milletvekilleri oldu. Bunun üzerine Meclis tutanaklarından ilgili bölümü yayınlama kararı aldım.

25 Haziran 2009 tarihinde TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığında toplanıyor, AK Parti milletvekillerinin verdiği değişiklik önergesi okutuluyor. Oturumu yöneten başkan, Anayasa Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e soruyor.

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Hükümet ve komisyon, “Katılıyoruz” diyor. Maddenin gerekçesi okutuluyor.

Başkan: “Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.”

CHP’nin tek bir itirazı yok. Ayrıca hem maddenin oylamasında hem de yasanın tümünün oylamasında CHP’liler, AK Parti ile birlikte kabul oyu kullanıyor. Bu hem tutanaklarda hem Meclis TV’nin görüntülerinde yer alıyor. Ha, ne zaman ki asker itiraz ediyor, CHP Meclis’te ‘Evet’ oyu verdiği değişikliği Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettiriyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı