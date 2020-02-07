Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Ne zaman ki asker itiraz ediyor, CHP ‘Evet’ oyu verdiği değişikliği AYM’ye götürüp iptal ettiriyor

‘Başbuğ’a suç duyurusu geliyor’ başlıklı yazımda CHP’lilerin de yasal düzenlemeye ‘Evet’ oyu verdiklerini yazmıştım. O dönem milletvekili olan Mustafa Özyürek başta olmak üzere itiraz eden CHP milletvekilleri oldu. Bunun üzerine Meclis tutanaklarından ilgili bölümü yayınlama kararı aldım.

25 Haziran 2009 tarihinde TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığında toplanıyor, AK Parti milletvekillerinin verdiği değişiklik önergesi okutuluyor. Oturumu yöneten başkan, Anayasa Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e soruyor.

Reklam

Hükümet ve komisyon, “Katılıyoruz” diyor. Maddenin gerekçesi okutuluyor.

Başkan: “Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.”

CHP’nin tek bir itirazı yok. Ayrıca hem maddenin oylamasında hem de yasanın tümünün oylamasında CHP’liler, AK Parti ile birlikte kabul oyu kullanıyor. Bu hem tutanaklarda hem Meclis TV’nin görüntülerinde yer alıyor. Ha, ne zaman ki asker itiraz ediyor, CHP Meclis’te ‘Evet’ oyu verdiği değişikliği Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettiriyor.

Reklam

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

SON HABERLER

TFF Başkanı Özdemir: Kulüpleri UEFA’dan ceza almasınlar diye kurtarıyoruz

Takımların harcama limitleriyle ilgili eleştirilere yanıt veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “Biz kulüplerimiz tarafından yapılan suçlamaları asla kabul etmiyoruz… Federasyon olarak kulüplerimizi eğer kurtarıyorsak, UEFA’dan ceza almasın diye kurtarırız, herkes bunu böyle bilsin” dedi.

CHP’de CNN Türk’e boykot tartışması: Ana muhalefet partisinin neyi eksik?

CHP, MYK’da CHP’lilerin Demirören Grubuna ait CNN Türk haber kanalına çıkmama kararı alındığı duyuruldu. Bu kararı Hande Fırat’ın ‘Gece Görüşü’ programında Gazeteci Metin Özkan’ın Ekrem İmamoğlu’nun kayak tatilinden konuşulurken “Konu kayaksa kötü kayarım” ifadelerinin
tetiklediği anlaşılıyor. Özkan’ın bu seviyesiz dokundurması eleştirilere hedef oldu ve pek çok kişiye “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...