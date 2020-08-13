Abdulkadir Selvi: Muharrem İnce’nin İsmail Cem’in hatasına düşmemesi gerekiyor

İsmail Cem, Hüsamettin Özkan ve Kemal Derviş’in partisi için de bahisler yüzde 60’tan açılıyordu. Hikmet Çetin, Muharrem İnce ile görüşmede İsmail Cem’le aralarında geçen bir diyaloğu aktarıyor. “Parti kurdukları günlerde rahmetli İsmail Cem’e nasıl görünüyor diye sordum. ‘Kamuoyuna açıklamaktan çekiniyoruz ama yüzde 60 oranında oy alıyoruz’ demişti. Anketler yaparlar, seni gaza getirmeye çalışırlar. Bunlara inanma. CHP’den ayrılma” diyor.

Muharrem İnce’nin bir potansiyeli görünüyor. Hele yüzde 1’in bile çok değerli olduğu ittifak sisteminde bir yer edinebilir. Bu yüzden CHP’nin Muharrem İnce’yi bu kadar hafife alması hatalı. Ama sağdan soldan gaz veren çok olur ama Muharrem İnce’nin de İsmail Cem’in hatasına düşmemesi gerekiyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı