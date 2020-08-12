Abdulkadir Selvi: Muharrem İnce olayı CHP’nin kurgusunu bozar

Anketler Muharrem İnce’nin siyasette bir rüzgâr estireceğini gösteriyor. Sonar’ın anketinde “Muharrem İnce parti kurarsa oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 15.8 çıkıyor. Optimar’ın anketlerinde ise Muharrem İnce parti kursa oy vereceğini söyleyenlerin oranı daha yüksek. Ama asıl gösterge, Muharrem İnce Türkiye’yi gezmeye başlayınca halkın göstereceği ilgi olacak.

Yeni bir siyasi başlangıç için bunlar olumlu göstergeler. Ancak bu Muharrem İnce’nin kendini dev aynasında görmesine yol açmamalı. Çünkü bu parti CHP. Asırlık çınar gibi. Türkiye’nin en uzun ömürlü partisi. Darbeleri gördü, parti kapatmaları yaşadı, mal varlıklarına el konuldu, bölünmeleri yaşadı. Ama sonunda CHP dimdik ayakta kalmayı başardı. Muharrem İnce’nin bunu göz ardı etmemesi gerekir. Ne Güven Partisi olayı, ne de Ecevit’in DSP’si CHP’yi bitiremedi. Bu demek değil ki Muharrem İnce olayı CHP’yi sarsmaz. Sarsar. Hele hele yerel seçimde yakaladığı rüzgârla ‘dostları’ ile birlikte iktidar motivasyonunu yakalayan CHP’nin kurgusunu bozar. En büyük zararı CHP’ye verir. Ama CHP asırlık çınar olduğu için dalları sallanır ama gövdesini korur. İnce gider ama CHP kalır. Bunu da akıldan çıkarmaması gerekir.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı