Abdulkadir Selvi: Muharrem İnce denklem dışı kaldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak ilan edilmek üzere.
Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ile sık sık İstanbul seçimlerini konuştuğu söyleniyor.
İstanbul seçimlerini kazanabilmek için ilçe belediye başkan adayları da büyük önem arz ediyor. Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu ve il başkanı Canan Kaftancıoğlu ile “samimi, ciddi bir müzakere yürüttüğünü” söyleyebilirim.
Görünen o ki Muharrem İnce denklem dışı kaldı.
Şimdiden söyleyeyim, İstanbul seçimleri Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında geçecek.