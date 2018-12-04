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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Muharrem İnce denklem dışı kaldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak ilan edilmek üzere.

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ile sık sık İstanbul seçimlerini konuştuğu söyleniyor.

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İstanbul seçimlerini kazanabilmek için ilçe belediye başkan adayları da büyük önem arz ediyor. Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu ve il başkanı Canan Kaftancıoğlu ile “samimi, ciddi bir müzakere yürüttüğünü” söyleyebilirim.

Görünen o ki Muharrem İnce denklem dışı kaldı.

Şimdiden söyleyeyim, İstanbul seçimleri Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında geçecek.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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