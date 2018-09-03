Abdulkadir Selvi: Muhalefet, muhalefet partilerine bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir

Yerel seçim atmosferine girerken iktidar ve muhalefetin seçim ittifakı yapıp yapmayacağı, netleştirilmesi gereken bir konu olarak önümüzde duruyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra çalkantılı bir döneme giren İYİ Parti’de CHP ile yapılan ittifakın partiye zarar verdiği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı. Ama 24 Haziran seçimlerinde sıfır baraj ittifakını gerçekleştiren irade çalışmalara başladı.

Muhalefet, muhalefet partilerine bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Hele söz konusu Erdoğan’la mücadele olunca.

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İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ilçe ve büyükşehir belediyle başkanlıklarının CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasında paylaşılması için hazırlık yapılıyor. İttifakın merkezinde İstanbul yer alıyor. Hedef İstanbul’u AK Parti’den almak.

Yerel seçimlerin İstanbul savaşına sahne olacağı bir gerçek. AK Parti de İstanbul ve Ankara’yı kaybetmemek için MHP’nin desteğine ihtiyaç duyuyor. AK Parti İstanbul’da MHP’nin desteğini alırken Kürt oylarını da kazanmayı amaçlıyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı