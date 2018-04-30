Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Muhalefet, milletvekili seçimi için ittifakı başaracak gibi görünüyor

Share2
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 2

 

Cumhurbaşkanlığı için ortak aday çıkaramayan muhalefet, milletvekili seçimi için ittifakı başaracak gibi görünüyor.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve BTP’den oluşan 5’li ittifakta büyük ölçüde uzlaşmaya varıldığı söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun “demokrasi ittifakı” dediği sıfır baraj formülünü, 4 Nisan günü İstanbul’da bir programda birlikte olduğumuz KONDA’nın sahibi Tarhan Erdem’den dinlemiştim.

Reklam

Erdem, “hayır bileşenleri” tanımını doğru bulmadığını belirterek, “Adına demokrasi bileşenleri denilebilir. Sıfır baraj ittifakıyla seçime girecek muhalefet partilerinin barajı aşması sağlanıyor. Böylece oyların hesaplanmasında ittifak yapan partiler lehine olan sistemden muhalefetin de yararlanmasının önü açılır” demişti.

Tarhan Erdem’in çizdiği yol haritası muhalefetin sıfır baraj ittifakında buluşmasını sağladı. Tabii siyasette 24 saat uzun bir süre. Akşener’in ne yapacağını kestirmek mümkün değil.

Reklam

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

Share2
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 2

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu aday olmamasını Erdoğan üzerinden açıkladı: Şerefime düşkünüm

İktidarın, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için “Aday ol” çağrısı yaptığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, neden aday olmadığını anlattı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek “Bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim. Ben namusuma ve şerefime düşkün bir insanım. Onun gibi değilim” dedi.

’15 Temmuz kahramanı’na itiraz var: Haber düzmece… Karaktersiz kadın…

Darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim’e çıktığı iddia edilen ve direksiyon başındaki fotoğrafları haberleştirilen Şerife Boz’un ‘kurgu’ olduğu öne sürüldü. 

15 Temmuz’da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, Boz’un ehliyeti olmadığını, araç kullanmadığını ve bu düzmece haberler sonrasında milleti kandırıp yüklü miktarda para toplandığını yazdı. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...