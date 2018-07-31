Abdulkadir Selvi: Muhalefet kıvranırken, iktidar seçim hazırlıkları için düğmeye bastı bile

Kriz şimdilik atlatılmış durumda ama İYİ Parti çok önemli gelişmelere gebe.

CHP ise Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında karpuz gibi ikiye bölünmüş durumda.

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CHP ve İYİ Parti’de kaos yaşanırken, AK Parti’de ne oluyor? İktidar partisi yerel seçim hazırlıklarına şimdiden başladı. Geçen haftaki MYK toplantısında kurultay hazırlıkları ele alındı, yerel seçimlerle ilgili bir sunum yapıldı. 18 Ağustos’ta yapılacak kongrede AK Parti yönetiminin önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ilk kez MKYK’ya girecek isimler konusunda isim istemesi, köklü değişim işareti olarak yorumlanıyor.

Muhalefet, olağanüstü kurultay sancılarıyla kıvranırken, iktidar yerel seçim hazırlıkları için düğmeye bastı bile.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı