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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Muhalefet, 2023 seçimlerini ‘Erdoğan gitsin’ seçimleri olarak ilan etti

AK Parti ne kadar farkında orasını bilmiyorum ama AK Parti karşıtı cephede çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Buna aslında Erdoğan karşıtı cephe demek daha doğru olur.

Muhalefet, 2023 seçimlerini ‘Erdoğan gitsin’ seçimleri olarak ilan etmiş durumda. Hedef öncelikle Erdoğan’ı göndermek. ‘Erdoğan gitsin, sonrasını planlarız’ yaklaşımı söz konusu.

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Muhalefet, ittifaklarla yerel seçimlerde sonuç aldı. Şimdi bunun ikinci versiyonu hazırlanıyor. 2023’e yeni ittifak modeli hazırlanıyor. Hedef, Erdoğan’a karşı ortak aday çıkarmak. Bazı ipuçlarına ulaştığım yeni modelin olgunlaşmış halini süreç ilerledikçe öğreneceğiz.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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