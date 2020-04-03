Abdulkadir Selvi: Millet can derdindeyken bunlar Kanal İstanbul’la uğraşıyorlar algısı tüy dikmiş

Mehmet Cahit Turhan’ın Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınıp yerine Adil Karaismailoğlu’nun atandığını gece yarısı 02.00’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile öğrendik.

Peki gece yarısı bu değişikliğin yapılmasını gerektiren bir gelişme mi yaşandı? Üzerinden biraz zaman geçti ama bu değişikliğin bir süredir devam eden bir birikimin sonucu olduğunu öğrendim. Aslında 2 ay önce bu değişiklik kendisine hissettirilmiş. Yani bakan bekliyormuş. O nedenle bu karar kamuoyu için sürpriz oldu ama Cahit Turhan’a sürpriz olmamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-10 Aralık’ta gerçekleştirdiği Brüksel gezisi dönüşünde değişikliği planlıyormuş ancak koronavirüsle ilgili gündem ağır basınca ertelenmiş. Son olarak koronavirüsle mücadele kapsamında da dinamik yönetim sağlayamamış.

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Dedim ya bir birikim sonucu diye…

Koronavirüsle mücadele sürecinde yapılan Kanal İstanbul ihalesi de etkili olmuş. Millet can derdindeyken bunlar Kanal İstanbul ihalesiyle uğraşıyorlar şeklindeki algı tüy dikmiş…

Abdulkadir Selvi’nin yazısı