Abdulkadir Selvi: MHP’liler Instagram’da ilk sırada

Twitter ile siyaset arasında yaşanan bu gerilim nedeniyle Optimar araştırma şirketinin sosyal medya platformları ile parti eğilimleri arasındaki ilişkiye dair araştırmasını paylaşmak istedim.

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar araştırmanın çalışması 12-20 Ocak tarihlerinde yapılmış. Yani yeni.

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Araştırmada Facebook ile Instagram ilk iki sırada yer alırken, devlet başkanlarının ilk açıklamalarının adresi olmasına rağmen Twitter üçüncü sırada geliyor.

(…)AK Partililer çoğunlukla Facebook’u kullanıyor. Onları MHP’liler takip ediyor. AK Partililerin yüzde 37.2’si, MHP’lilerin ise yüzde 35.2’si Facebook’çu. Bir anlamda cumhur ittifakı orada da sağlanmış durumda.

Yüzde 33.5’le CHP’nin üçüncü sırada geldiği Facebook’u yüzde 30.6’yla dördüncü olarak İYİ Partililer tercih ediyor.

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MHP’lilerin ilk tercihini ise Instagram oluşturuyor. Yüzde 37.7’yle MHP’lilerin ilk sırada olduğu Instagram’da ikinci sırada yüzde 36.2’yle CHP geliyor. AK Partililer yüzde 30.2’yle üçüncü sırayı paylaşırken, HDP’liler yüzde 30’la dördüncü sırada yer alıyor. İYİ Partililer Instagram’la pek ilgili değiller.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı