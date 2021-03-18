Abdulkadir Selvi: MHP kurultayından bir gün önce…

Meclis Başkanvekili Celal Adan saat 16.01’de oturumu tekrar açtı. HDP’liler yine sıra kapaklarına vurarak protesto etmeye başladı. Adan, “Sayın Gergerlioğlu’nun dışarıya çıkmasını rica ediyorum. Sayın idare amirlerini göreve davet ediyorum” dedi. AK Partili Meclis İdare Amiri Alpay Özalan ile Ali Şahin o tarafa doğru yönelince HDP’liler Gergerlioğlu’nun önünde etten duvar ördüler. Eski milli futbolcu olan Alpay, HDP’lilerin savunma hattını yararak ilerledi ama o arada gerginlik arttı, sürtüşmeler başladı. HDP milletvekilleri ile Alpay arasındaki gerginlik büyüyünce AK Parti milletvekilleri de HDP sıralarının önüne toplanmaya başladı. O sırada Celal Adan oturuma ara verdi. İyi de yaptı. Yoksa kavgaya ramak kalmıştı.

(…)HDP’liler Meclis’te oturma eylem yaparken, Yargıtay’ın HDP’yi kapatma davası geldi. Ne gündü ama… Hem Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü hem de HDP hakkında kapatma davası açıldı. Hem de MHP kurultayından bir gün önce…

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı