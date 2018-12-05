Abdulkadir Selvi: Merkez Bankası faiz indirimine gitmeyecek

Piyasalar, 13 Aralık’ta yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısından bir faiz indirimi çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Dövizdeki küçük kıpırdanmanın dahi faiz indirimi beklentisinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Bu nedenle bir kez daha gözler Merkez Bankası’na çevrilmiş durumda. Elbette ki Merkez Bankası piyasa gerçekleri ışığında kararını alacak. Bir gün önce yapılacak olan FED toplantısından çıkacak karar ise Merkez Bankası’nın karar sürecine katkı yapacak.

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Merkez Bankası’nın 13 Aralık tarihli toplantısında “ihtiyatlı ve tedbirli” olacağı ifade ediliyor. Bu durum Merkez Bankası’nın mevcut pozisyonunu koruyacağı, bir faiz indirimine gitmeyeceği yönünde yorumlamak mümkün.

10-13 Ağustos tarihleri arasında doların 7.2’ye fırladığı süreçte Merkez Bankası 13 Eylül’de yaptığı 6.5 puanlık artışla süreci tersine çeviren etkili bir hamle yapmıştı. Ancak piyasalardaki olumlu havaya rağmen Merkez Bankası’nın “ihtiyatlı ve tedbirli” davranmayı sürdüreceği anlaşılıyor. “Petrol fiyatlarının düşmesi ve dövizdeki gerileme lehimize olabilir ama bu geçici olabilir. Çünkü yapısal tedbirler alınmadı” değerlendirilmesi yapılıyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı