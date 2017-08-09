Abdülkadir Selvi: ‘Meral Akşener yeterince palazlanmadan Bahçeli erken seçim diyebilir’

Bir grup AK Parti milletvekili arasında, 2018’de seçim bekliyor musunuz sorusuyla başlayan bir tartışma gerçekleşti.

Anayasa değişikliğinden bu yana Devlet Bahçeli, karar ortağımız oldu. Ayhan Oğan olayında dahi önce Bahçeli’ye çağrı yapıldı. Bahçeli’nin tepkisi üzerine Cumhurbaşkanı ve Başbakan açıklama yapma gereği duydu. Peki Bahçeli, 2018’de çıkıp erken seçim çağrısı yaparsa ne olur?

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Bahçeli tezinin biraz daha açılması istendi.

Bahçeli, DSP ve ANAP’la koalisyon ortağıyken 3 Kasım 2002 seçimlerine gitme kararını aldı. Bu kez de 2018’de çıkıp erken seçim isteyebilir.

Bahçeli’nin Türkiye’yi 3 Kasım seçimlerine götürdüğü doğruydu da 2018’de neden erken seçim isteyeceği tezinin bir ayağı eksikti.

Meral Akşener faktörü olarak açıkladı Bahçeli faktörünü gündeme getiren milletvekili.

Meral Akşener yeterince palazlanmadan Bahçeli erken seçim diyebilir diye sözlerini noktaladı.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı