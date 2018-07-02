Abdulkadir Selvi: Mehmet Altan ve Celalettin Can’ın tahliyesi yeni dönemin ayak sesleri görülebilir mi?

Üç nokta ön plana çıkıyor.

1- Terörle mücadele

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2- Ekonomi

3- Dış politika

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Yeni dönemde ekonomiyle ilgili derinlikli bir çalışma yapıldığı söyleniyor. Seçim kampanyasına ekonomi damgasını vurdu. AK Parti’nin yüzde 42’ye gerilemesinde ekonomi ilk sırada geliyor. O nedenle Erdoğan, “Ekonomi, ekonomi, ekonomi” diyor.

Batı dünyasıyla ilişkilerin düzeltilmesinin öncelikli gündem maddeleri arasında olduğu söyleniyor. OHAL’in kaldırılması, Mehmet Altan ve Celalettin Can’ın tahliyesi yeni dönemin ayak sesleri görülebilir mi? ABD’yle ilişkilerin iyileştirilmesi adına 18 Temmuz’daki rahip Brunson davasından bir tahliye çıkar mı?

Erdoğan kavga etmeyi bildiği kadar uzlaşmayı da bilen bir lider. Yeni dönem, yeni umutlarla geliyor.

16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimleriyle sistem değişikliği onaylandı, siyasetin sorunları çözüldü. Şimdi sıra toplumsal sorunların çözümünde. Bunun yolu da AK Parti’nin reformcu kimliğine dönmesinde yatıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı