Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş bu işten büyüyerek çıkabilir

Sinan Aygün bugün basın toplantısı yapıp rüşvet iddialarına neden olan konuşmaları açıklayacak.

Peki Mansur Yavaş’ın bu işten çıkışı yok mu? Var. Mansur Yavaş, 25 milyon istediği iddia edilen belediye meclis üyeleri ile TOGO kulelerinden 570 milyon fazladan para kazandığını iddia ettiği Sinan Aygün için “Ankaralının bir kuruşunu kimseye yedirmem. Kimsenin de gözünün yaşına bakmam. Kimseye eyvallahım yok” der ve hepsini yargıya verirse bu işten büyüyerek çıkabilir. Yolsuzluklara savaş açan başkan konumuna yükselir.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı