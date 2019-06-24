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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Mağduriyet rüzgarı bu kez İmamoğlu’ndan yana esti

AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana en ağır sonucu aldı. Sandıkta çok önemli mesajlar vardı. Sadece bir İstanbul seçimi olmanın ötesinde sinyaller verdi. Yeni bir sürecin başladığı 1989 ve 1994 yerel seçimlerine benzer bir kırılma yaşandı. O nedenle 23 Haziran seçimlerinden liderlerin, partilerin ve adayların çıkarması gereken önemli dersler var. 

2- 31 Mart seçimlerinin iptali Ekrem İmamoğlu’nu mağdur konumuna düşürdü. Halkımız bir kez daha mağdurun yanında yer aldı. Erdoğan’ın bir şiir okuduğu için İstanbul Belediye Başkanlığı’ndan alınıp hapse atılmasını kabullenemeyen Türk halkı, “Muhtar bile olamaz” denilen Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yaptı. Mağduriyet rüzgârı bu kez Ekrem İmamoğlu’ndan yana esti.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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İl seçim kurulu sonucu panoya astı: İmamoğlu dokuz puan farkla galip

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