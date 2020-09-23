Abdulkadir Selvi: Macron, Merkel’le bilek güreşine tutuşup yenilmek yerine Erdoğan’la görüşme talebinde bulunmuş

Japonya’da, dünyanın en hızlı bilgisayarı olarak bilinen Fugaku kullanılarak yapılan çalışmaya göre salgın sürecinde, birçok sektörde kullanılan siperlikler, aerosollere (bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılması) karşı etkisiz.