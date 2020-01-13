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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Libya’da her şey yeni başlıyor

Erdoğan-Putin’in ateşkes kararını almasıyla birlikte Libya’da yeni bir sürece girildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Libya’da her şey bitmiş değil. Bu ülkede ateşkesin birkaç kez bozulduğu unutulmamalı. Aslında her şey yeni başlıyor.

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1- Önemli olan ateşkesin kalıcı hale gelebilmesi.

2- İç savaşı sona erdirecek olan siyasi çözümün bulunması.

Anahtar cümleyi, “Libya’da Hafter’i yok saymamız mümkün değil” diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kurdu. İktidarın Serrac ve Hafter güçleri arasında dengeli paylaşımı gerekiyor. Erdoğan ve Putin’in ikinci adımı bu olacak.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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