Abdulkadir Selvi: Kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karizması çizilebilir

CHP çok ilginç bir kurultaya gidiyor. Parti tarihinde yaşanmayan şeyler yaşanıyor.

Sol blokun aday çıkarma arayışları sürüyor. Muharrem İnce ile Selin Sayek Böke’nin görüşmesi kulisleri hareketlendirdi. Muharrem İnce şahsı hakkında konuşmak istemedi ama “Adaylık düşünen arkadaşlar var. Birçok CHP’li bu durumdan hoşnut değil” dedi. İlk sözleri olduğu gibi, son sözleri de CHP yönetimine yönelik ‘ince’ bir mesajdı. “İttifak yapacağım derken önce CHP’lilerle ittifak yapın” dedi.

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Tek adaylı kurultaylar nedeniyle sağa kaymakla eleştirilen CHP, bu kurultayda aslında kritik bir dönemeci alıyor. Tek adaylı il kongrelerinin sonuçları göz önüne alındığında, Kılıçdaroğlu siyasi hayatının en rahat kurultaylarından birine gidiyor. Ama sol blok ile Muharrem İnce’yi destekleyenler arasında güç birliği sağlanırsa karizması çizilebilir.

Abdulkadir Selvi’ni yazısı