Abdulkadir Selvi: Koronavirüs sonrası en çok ekonomiyi konuşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği gibi, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Başta ekonomi olmak üzere… Bir an önce üretim çarklarının dönmesi, piyasaların harekete geçmesi gerekiyor. Bu süreçte Türkiye bir yandan koronavirüsle mücadele ederken, diğer taraftan üretim çarklarının durmaması için çaba gösterdi. Sağlık ve ekmek dengesi gözetildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu süreçte dinamik bir kriz yönetimi sergiledi. Türkiye bir yandan üretimin devam etmesini sağlarken, diğer yandan da işsizliğe meydan vermemek için çok ciddi kararlar aldı. Koronavirüs sonrası en çok ekonomiyi konuşacağız. Çünkü ekonomi küresel bir sorun olarak karşımızda duruyor. Biri öldürüyor ama öbürü de aç bırakıyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı