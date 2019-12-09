Abdulkadir Selvi: Konda’nın anketinde AK Parti iktidar çoğunluğuna ancak MHP ittifakıyla ulaşabiliyor

AK Parti MKYK toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Konda’nın kasım ayı anketi hakkında bilgi veriyor. Konda’nın anket değerlendirmesinde iki tespiti yer alıyor.

1- AK Parti iktidar çoğunluğuna ancak MHP ile oluşturduğu ittifakla ulaşabiliyor.

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2- CHP bir türlü iktidar değişimini sağlayacak oy artışı ivmesini yakalayamıyor.

Ankette bir de alarm işareti veren bir nokta var. Kararsızlarla oy vermeyeceğini beyan edenlerin oranı yüzde 33’e ulaşıyor. Kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti yüzde 40, CHP yüzde 23.1, HDP 13.6, MHP 12.9, İYİ Parti 9.0, diğer 1.4 çıkıyor. Bu durumda cumhur ittifakı yüzde 52.9’a ulaşırken, millet ittifakı diğer partilerle birlikte 47.1 oluyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı