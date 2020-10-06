Abdulkadir Selvi: Kobani olaylarındaki ikinci dalgada hedefin İYİ Parti’yi ‘millet ittifakı’ndan koparmak olduğu söyleniyor

HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılması için 400 milletvekilinin ‘evet’ oyu vermesi gerekiyor. AK Parti ile MHP’nin sayısı 339 ediyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması için 61 milletvekilinin daha oyu gerekiyor. CHP destek vermediği sürece aritmetik olarak HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılması mümkün gözükmüyor.

Burada gözler İYİ Parti’ye çevrilmiş durumda. 38 milletvekili olan İYİ Parti’nin desteği dokunulmazlıkların kaldırılması için yetmiyor. Ancak milliyetçi kökenden gelen İYİ Parti’nin duruşu önemli. İYİ Parti dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek verirse, ‘millet ittifakı’ çatlayacak. Eğer destek vermezse AK Parti ve MHP’nin, “Hani milliyetçiydiniz, hani HDP’yi PKK ile aynı denkleme oturtuyordunuz?” eleştirilerine maruz kalacak. Kobani olaylarındaki ikinci dalgada hedefin İYİ Parti’yi ‘millet ittifakı’ndan koparmak olduğu söyleniyor. HDP ilişkisi İYİ Parti’yi zorlayacak ama ittifakı çatırdatacak mı emin değilim.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı