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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Kırgın AK Partililerin üçte biri Ekrem İmamoğlu’nu tercih ediyor

24 Haziran seçimlerinde oy kullanan ancak 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen yüzde 4’lük bir kesim tespit edilmişti. 430 bin seçmene denk gelen bu kesimin yüzde 70’ini kırgın AK Partililer ve muhafazakâr Kürtler oluşturuyordu. AK Parti ve CHP’nin seçim stratejisini sandığa gitmeyen seçmenler üzerine kurmasının etkili olduğu gözleniyor. Yapılan ilk araştırmalar da yüzde 4’lük kesimin yüzde 80-90’ının 23 Haziran’da sandığa gideceğini gösteriyor. Ama ilginç bir denklem ortaya çıkıyor. Üç oydan ikisi Binali Yıldırım’ı, üçte biri ise Ekrem İmamoğlu’nu tercih ediyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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Ordu Valiliği’nin suç duyurusuyla başlatılan soruşturmada, ‘millet ittifakı’nın İstanbul adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un savcılık tarafından ifadeye çağrılacağı belirtildi.

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