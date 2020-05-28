Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun tek korkusu yeni partilerin İYİ Parti ve Saadet’le ittifak kurması

Kılıçdaroğlu da bir baskın seçim olmadığını biliyor. Tek korkusu, bu partilerin 1991 seçimlerinde Erbakan, Türkeş ve Aykut Edibali’nin yaptığı gibi İYİ Parti ve Saadet Partisi’yle birlikte milliyetçi ve muhafazakâr bir ittifak kurmaları. Böylece CHP’yi HDP ile baş başa bırakmaları. O yüzden milletvekili rüşveti öneriyor, o yüzden bayram günü Akşener’in kapısını çalıyor. Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek partilerinin de ‘millet ittifakı’nda yer alması için hamle yapıyor. Onları siyasi olarak vesayet altına almaya çalışıyor.

İktidar kulislerini yokluyorum, erken seçim hazırlığı yapıldığına dair bir belirti görmedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatı ile bayramlaşmasında, “2023 seçimlerine kadar yoğun gayret içinde olmalıyız” dedi. Türkiye’yi seçimlere götüren Devlet Bahçeli’den de böyle bir işaret gelmedi. Ayrıca başkanlık sistemine göre erken seçime gidilse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi de 3 yıl geriye çekilmiş olacak.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı