Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun hamlesi CHP’de etkili olmuş

Peki Kılıçdaroğlu tavrını niye değiştirdi?

1- CHP’nin oylarında ciddi bir sıçrama yok. Hatta CHP’nin oyları geriliyor.

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2- Ya iktidarın oylarında dramatik bir düşüş yaşanır ya da iktidarın altında kalkamayacağı bir siyasi kriz patlak verir. Her ikisi de yok. Cumhur ittifakının oylarında erken seçim istenecek bir değişiklik yok.

(…)O tarihte Kılıçdaroğlu’nun “erken seçimi gündeme getirerek yeni kurulan DEVA ve Gelecek partilerini millet ittifakının yörüngesinde tutmayı amaçladığını” yazmıştım. CHP içinden bir itiraz geldi. “Kılıçdaroğlu erken seçimi gündeme getirerek CHP’de hareketlenmeye başlayan parti içi muhalefete gözdağı vermiş oldu” denildi. Peki Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi CHP içinde etkili olmuş mu? Aldığım duyumlara göre olmuş.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı