Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun hamlesi CHP’de etkili olmuş

Peki Kılıçdaroğlu tavrını niye değiştirdi?

1- CHP’nin oylarında ciddi bir sıçrama yok. Hatta CHP’nin oyları geriliyor.

Reklam

2- Ya iktidarın oylarında dramatik bir düşüş yaşanır ya da iktidarın altında kalkamayacağı bir siyasi kriz patlak verir. Her ikisi de yok. Cumhur ittifakının oylarında erken seçim istenecek bir değişiklik yok.

(…)O tarihte Kılıçdaroğlu’nun “erken seçimi gündeme getirerek yeni kurulan DEVA ve Gelecek partilerini millet ittifakının yörüngesinde tutmayı amaçladığını” yazmıştım. CHP içinden bir itiraz geldi. “Kılıçdaroğlu erken seçimi gündeme getirerek CHP’de hareketlenmeye başlayan parti içi muhalefete gözdağı vermiş oldu” denildi. Peki Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi CHP içinde etkili olmuş mu? Aldığım duyumlara göre olmuş.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

Reklam

SON HABERLER

Kariye’nin perdeleri ve Cumhuriyet…

Cumhuriyet bir devlet biçimi. Devlet başkanının soy esasıyla değil seçimle belirlendiği. Demokrasi ise bir siyasal sistem. Devlet ile buyurduğu/onay aldığı toplum arasındaki karmaşık ilişkiler ağına dair. Biri için diğeri gerekli değil. Demokratik olmayan cumhuriyetler olduğu gibi, demokratik monarşiler de var. Hatta gelişmiş demokrasiler içinde monarşilerin sayısı az buz değil. Bu durum, her ülkenin ve o ülke burjuvazilerinin tarihsel serüveniyle ilgili.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...