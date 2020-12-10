Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı hâlâ Abdullah Gül

Kılıçdaroğlu’nu telaşla bu açıklamayı yapmaya iten neden, millet ittifakının çatlaması kaygısıydı. Vazonun çatlamasından endişe etti. Ben aynı noktadayım. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine, millet ittifakı olarak ortak aday çıkarma çabasını sürdüreceğini düşünüyorum. Zaten iki gündür yaptığı açıklamalar da onu gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı hâlâ Abdullah Gül. CHP Lideri, Erdoğan’ı Gül’le tasfiye etme planından vazgeçmiş değil. Eğer o döneme kadar Ali Babacan daha iyi bir performans gösterirse, Gül yerine Babacan tercih nedeni olabilir. Ama henüz A planı Abdullah Gül’ün ortak adaylığı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı