Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı hâlâ Abdullah Gül

Kılıçdaroğlu’nu telaşla bu açıklamayı yapmaya iten neden, millet ittifakının çatlaması kaygısıydı. Vazonun çatlamasından endişe etti. Ben aynı noktadayım. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine, millet ittifakı olarak ortak aday çıkarma çabasını sürdüreceğini düşünüyorum. Zaten iki gündür yaptığı açıklamalar da onu gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı hâlâ Abdullah Gül. CHP Lideri, Erdoğan’ı Gül’le tasfiye etme planından vazgeçmiş değil. Eğer o döneme kadar Ali Babacan daha iyi bir performans gösterirse, Gül yerine Babacan tercih nedeni olabilir. Ama henüz A planı Abdullah Gül’ün ortak adaylığı.
Reklam
SON HABERLER
2020’de Türkiye en çok EBA ve ‘Dolar kaç TL’ aradı; lahmacun dünya listesine girdi
Google 2020’nin arama trendlerini açıkladı. Dünya çapında en çok aranan yemek tarifi listelerinde ilk beşte ekmek ve lahmacun var.
Sarıgül: 20 Aralık’ta partimizi kuruyoruz
Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 20 Aralık’ta partilerini kuracaklarını açıkladı.
İstanbul’da baraj doluluğu ‘dipte’: Geçen yıla göre miktar yüzde 37 daha az
İstanbul’da bugün itibarıyla barajlarda bulunan su miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 daha az.
Çanakkale’de baraj doluluk oranı azaldı: Dükkan önü, halı yıkamak yasaklandı
Çanakkale’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı’nda, 12 milyon metreküp su kalması üzerine harekete geçen belediye bazı yasaklar getirdi.
AB zirvesi öncesi taslak metin: Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımı’ gelebilir
Avrupa Birliği’nin (AB) yarınki zirvesi öncesi ulaşılan taslak metin, Türkiye’nin Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol arama çalışması nedeniyle kişilere ve şirketlere yaptırım uygulanabileceğini ortaya koydu.