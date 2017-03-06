Abdülkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun bir tek rabia işareti yapmadığı kaldı

Şu sıralarda söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti olunca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından bal damlıyor. CHP liderinin bir tek Rabia işareti yapmadığı kaldı. CHP liderinin yumuşak üslubu, cephesinde memnuniyetle karşılanıyor mu? AK Parti, CHP’nin bu stratejisini, evet verebilecek olan seçmeni uyutma taktiği olarak görüyor.

Kılıçdaroğlu’nun, “Hayır çıkarsa bir şey olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak devam edecek. AK Parti iktidarı sürecek. Başbakan Binali yıldırım 2019’a kadar başbakan olarak yerinde kalacak” şeklindeki sözleri ise, ‘tehlikeli bir tuzak’ olarak değerlendiriliyor.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı